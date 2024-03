Milan-Fiorentina 1-4 (9' Sia, 47' Sene, 65' Baroncelli, 89' Caprini, 90+1' Sene)

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Biagetti (85' Sadotti), Baroncelli, Romani, Fortini (90+2' Scuderi); Ievoli, Harder (85' Vitolo); Sene, Castrovilli (60' Castrovilli), Caprini; Braschi (85' Maggini).

A disp.: Dolfi, Vigiani, Scuderi, Vitolo, Denes, Spaggiari, Gudelevicius, Sadotti, Rubino, Maggini, Padilla. Allenatore: Daniele Galloppa.

Finisce qui! Rimonta e vittoria fantastica, di autorità e qualità, della Fiorentina Primavera. La squadra di Galloppa stende nettamente il Milan a domicilio e si porta a -5 dai playoff, accorciando proprio sui rossoneri di Abate, settimi in classifica e nell'ultima posizione disponibile per la post-season. Viola ancora imbattuti nel 2024, in serie positiva da 13 partite di fila

90+4' ZEROLI! Si inserisce e di testa prova a battere Leonardelli sul cross di Bartesaghi la mezzala di casa, pallone fuori di poco

90+3' SCOTTI! Colpo di testa del calciatore del Milan e grande parata di Leonardelli!

90+2' Esce Fortini ed entra Scuderi

90+1' GOOOOOOLLL DELLA FIORENTIIINAAA! SENE! Corner di Rubino, al secondo assist di giornata, stacca Sene che batte Raveyre sul primo palo! 1-4!

90' Vitolo in verticale per Sene, il senegalese tenta di saltare Magni che però lo chiude molto bene impedendogli di andare al tiro

90' 6 minuti di recupero

90' Cambio nel Milan, esce Nsiala ed entra Magni

89' GOOOOOOOOLLL DELLA FIORENTIIINAAAA! CAPRINI! Sene fa viaggiare con gran tocco d'esterno il veloce attaccante che controlla, alza la testa e incrocia con un bellissimo sinistro in rete! 1-3

85' Cambi per la Fiorentina: entra Vitolo per Harder, poi Sadotti per Biagetti, infine dentro anche Maggini per Braschi. Si copre Galloppa nel finale di gara per difendere una vittoria che sarebbe pesantissima

84' Victor Eletu cerca di pescare i compagni in area col sinistro, uscita ottima di Leonardelli che fa suo il pallone in presa alta

82' Baroncelli riceve un colpo e i medici gigliati sono costretti ad applicare del ghiaccio spray in abbondanza al difensore viola. Baroncelli però potrà riprendere il proprio posto sul terreno di gioco

80' La difesa viola è disattenta sulla punizione di Bartesaghi che pesca la testa del danese Simmelhack, ma l'attaccante rossonero non riesce a indirizzare verso lo specchio della porta di Leonardelli. Pallone sul fondo

76' Biagetti a terra dopo un duro scontro di gioco, sta ricevendo le cure dello staff medico gigliato e ha perso anche sangue dal naso. Costretto ad uscire momentaneamente il capitano viola, che però poi è rientrato sul terreno di gioco

74' PALO DI CAPRINI! Secondo legno di giornata per la punta di Galloppa, che incorna molto bene sul pallone ancora una volta molto ben calibrato da Rubino, sfera che centra il palo e si perde poi sul fondo a Raveyre battuto

73' Secondo tempo vorace della Fiorentina che ruba un altro pallone e ottiene una punizione con Caprini. Muove palla la squadra viola e Zeroli stende poi Biagetti: in arrivo un piazzato invitante per il destro di Rubino

72' Cambi Milan: dentro Bakoune, Scotti e Simmelhack per Sia, Camarda e Sala

71' Ammonito Nsiala che sbaglia tutto e regala palla a Braschi, molto sveglio nel soffiargli la sfera e andarsene in dribbling

68' ESPULSO JIMENEZ. Lo spagnolo abbatte in maniera veramente stupida Ievoli, doppio giallo e cartellino rosso per lo spagnolo che poi se la prende anche con la panchina viola e il vice viola Luca Antonelli lo accompagna all'uscita dal campo

65' GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTIIINAAAA! Pallone delizioso di Rubino al centro, si inserisce alla perfezione Baroncelli che insacca di testa! Vantaggio viola, terza rete in campionato per il difensore della Fiorentina! 1-2

64' Fortini è irresistibile quando cambia passo, stavolta Parmiggiani lo abbatte e si becca l'ammonizione. Punizione interessante affidata al destro di Rubino

60' Esce Castrovilli, al ritorno dopo 276 giorni dall'ultima gara ufficiale. Dentro Rubino, applausi per il giocatore viola. Per il Milan fuori Caldara, dentro Parmiggiani

58' CAMARDA! Semina ancora il panico in contropiede Sia che poi offre su un piatto d'oro un assist stupendo a Camarda che controlla e spara alto da posizione molto ghiotta. Grande chance fallita dal 2008 di casa

57' Si complica la vita da solo il Milan con Raveyre che riesce infine a rinviare in maniera sballata, nessun calciatore viola però ne approfitta e Bartesaghi chiude bene col fisico su Sene

55' Ammonizione per Castrovilli che è costretto ad un recupero difensivo dispendioso su Sala e viene saltato molto bene dal calciatore rossonero, essendo poi costretto a metterlo giù

51' Ha ricominciato a mille la Fiorentina di Galloppa che sta premendo con grande intensità in questo avvio di ripresa. Viola primi su tutti i palloni e molto pericolosi

49' BRASCHI! Sene ruba palla a Nsiala, entra in area e regala un cioccolatino a Braschi che calcia col destro però si fa fermare da Raveyre, arriva sulla ribattuta Castrovilli ma non riesce a colpire bene di testa, pallone fuori

47' GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTIIINAAAA! SENE! Nsiala non si intende con un compagno, Sene ruba palla e scatta come un forsennato in campo aperto e poi batte Raveyre in uscita con un gran destro sotto la traversa! 1-1!

46' Via al secondo tempo, FORZA VIOLA!

Fine primo tempo

45' 1 minuto di recupero

45' PALO DI CASTROVILLI! Traiettoria molto insidiosa direttamente da calcio d'angolo del centrocampista viola che colpisce in pieno il palo, poi il portiere del Milan Raveyre in qualche modo respinge con la coscia e la difesa lombarda spazza via la minaccia

44' Fortini vince il duello con Jimenez rubando il pallone al diretto avversario ma è poi bravissimo il calciatore di casa a schermare in corner il cross dell'esterno della Fiorentina, anche oggi molto ficcante e propositivo sulla sinistra

42' Problemi fisici per Jimenez che rimane a terra dopo aver lottato per il pallone con Braschi. Gioco momentaneamente fermo anche se il difensore spagnolo sembra poter proseguire la gara senza grossi problemi

41' Biagetti perde un brutto pallone e Jimenez può scatenare la sua velocità, eccellente intervento difensivo di Baroncelli che si oppone al cross al centro del terzino spagnolo con grande tempismo

36' BARONCELLI! Corner a rientrare di Castrovilli, uscita completamente a farfalle di Raveyre e deviazione di testa del difensore centrale della Fiorentina che sfila di poco sul fondo

36' Lunga rimessa di Biagetti che pesca Caprini in area, si gira la punta viola ma viene contrastata bene da Caldara, che poi riesce ad uscire vincitore anche dal duello fisico con il giocatore gigliato

34' Adesso il Milan ha alzato il raggio d'azione, il nigeriano Victor Eletu suggerisce al centro col sinistro, palla pericolosa sulla quale fa buona guardia Leonardelli in uscita alta, allontanando col pugno il pallone

32' Travolgente serpentina di Nsiala che beffa Braschi penetrando nel cuore dell'area di rigore della Fiorentina, quindi salta Biagetti e poi scarica in maniera imprecisa per Zeroli che non riesce ad andare al tiro, sfera allargata per Jimenez che spedisce fuori col destro

31' Bella giocata stavolta di Jimenez che esita con qualità e salta secco Fortini, palla al centro insidiosa ma non così precisa del calciatore di proprietà del Real Madrid, esce Leonardelli che smanaccia, poi la difesa viola allontana

29' Jimenez trattiene vistosamente Fortini che lo aveva stracciato in una gara di velocità: ammonizione inevitabile per lo spagnolo del Milan

25' Pessimo rinvio di Raveyre che pressato da Braschi colpisce male regalando un pallone prezioso a Caprini ai 20 metri dalla porta del Milan, troppo frettoloso però l'attaccante gigliato che va al tiro in maniera innocua permettendo all'estremo difensore di casa di tirare un sospiro di sollievo

23' Rischia grosso Jimenez: lo spagnolo va a contatto con Fortini che lo aveva saltato nettamente con una delle sue brucianti accelerazioni quasi da fermo, l'arbitro però non ravvisa il fallo del terzino rossonero e probabilmente decide bene nella circostanza

21' Sene guadagna un piazzato interessante di cui si occupa Castrovilli, non buona la battuta del centrocampista pugliese e poi sulla sfera si avventa Harder, mancino respinto dal muro della difesa rossonera

20' Incredibile scelta dell'arbitro Allegretta che non ammonisce Sia, autore di una trattenuta clamorosa su Braschi, spesa col più classico dei falli tattici. Incomprensibile decisione del direttore di gara, da capire ora quale sarà il metro di giudizio

19' Caparbio Castrovilli che dà sfoggio delle sue doti in protezione palla e poi lancia Sene che si beve Bartesaghi con un bel sombrero, entra in area e scarica il sinistro, pallone troppo debole per impensierire il francese Raveyre ma da apprezzare la trama viola

16' PALO DI CAPRINI! Braschi effettua una bella giocata stoppando un pallone in maniera molto pregevole, poi apre per Sene, pallone teso al centro del senegalese che con una sorta di tirocross innesca uno scaltrissimo Caprini che si getta in spaccata colpendo in pieno il palo, Fiorentina vicinissima al pareggio!

15' Attacca sulla sinistra il Milan con Bartesaghi e poi Sia, cross interessante a cercare Zeroli dell'autore del gol del vantaggio milanista ma l'azione dei padroni di casa si stoppa per la posizione di fuorigioco proprio di Zeroli

10' Non aveva approcciato male la partita la Fiorentina che adesso però si ritrova sotto dopo aver concesso decisamente troppo tempo e spazio a Sia. Viola che provano a palleggiare con continuità nonostante un vero e proprio campo di patate al Vismara

9' GOL DEL MILAN. Ottava rete in campionato per Sia che parte da centrocampo e inspiegabilmente viene affrontato con mollezza da Romani e il resto della difesa viola, arrivando in area e calciando poi col sinistro: Leonardelli tutt'altro che perfetto sul diagonale non irresistibile dell'attaccante di casa e vantaggio rossonero. 1-0

8' Pallone fantastico di Castrovilli verso Fortini che scatta in profondità, controlla in area e cerca di servire Braschi al centro, chiusura decisiva di Caldara

6' Ottimo pressing di Castrovilli che strappa con veemenza il pallone al serbo Simic e guadagna poi un calcio di punizione per la Fiorentina

4' Lunga battuta del francese Nsiala a cercare Camarda e Sia, palla che viene abbrancata in presa da Leonardelli, quest'oggi tra i pali al posto di Tognetti, che non risulta neanche a disposizione: in panchina c'è il 2007 Brando Dolfi

2' Campo in condizioni tutt'altro che buone al Puma House of Football, casa del Milan, a causa anche delle forti piogge degli ultimi giorni a Milano. Fiorentina che ritrova l'ecuadoriano Padilla dopo la squalifica, oggi a disposizione di mister Galloppa

1' Si parte al Vismara! FORZA VIOLA!

La Fiorentina Primavera di mister Galloppa torna in campo oggi contro il Milan al centro sportivo Vismara per la 24esima giornata del campionato Primavera 1. I viola, reduci dalla bella vittoria per 5-0 sul Bologna, vogliono continuare la rincorsa sulla zona playoff, insperata fino a qualche settimana fa. I rossoneri vogliono mantenere la posizione in classifica, attualmente quinti in piena zona per accedere alla fase finale del campionato. Calcio d'inizio fissato alle ore 16:00.

