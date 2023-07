Il forcing per il sostituto di Igor: Ecco la priorità sul mercato in questo momento

Se, dal punto di vista tecnico, l'uscita di Terzic è stata indolore per la Fiorentina, perché all'interno della squadra di Italiano c'erano già Parisi e Biraghi nello stesso ruolo, non altrettanto si può dire per Igor, nel senso che il brasiliano deve essere sostituito.

E così, ora sul mercato c'è il forcing del club viola per arrivare a trovare chi giocherà sul centrosinistra dietro. Un mancino che possa abbinarsi al titolare dall'altra parte, ovvero Milenkovic. Resta, con tanto di rinnovo di contratto, Ranieri che farà l'alternativa al nuovo innesto.