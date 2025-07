La Nazione: Colpo a sorpresa

La Nazione in edicola oggi dedica ampio spazio alle vicende di casa viola, concentrandosi particolarmente sull'inizio del ritiro estivo e della seconda esperienza di Pioli sulla panchina viola. Per quanto riguarda il mercato, inevitabilmente, il quotidiano pone attenzione sulla vicenda Kean.

Pagina 2

Il QS de La Nazione apre la pagina dedicata alla Fiorentina scrivendo nel titolo: “Emozione Pioli, riabbraccia Firenze” e ancora nel sottotitolo “Primo giorno fra amici e Viola Park. Quel legame speciale con i tifosi”.

Pagina 3

Il quotidiano prosegue analizzando il mercato viola: “Kean ha detto no all'Arabia. Clausola: ultime 24 ore”. In taglio basso La Nazione riporta i convocati per il ritiro estivo: “Gosens, Dodo e anche infantino, in 33 per accendere il ritiro”. DI spalla invece è riportato un aggiornamento sulla campagna abbonamenti:" Abbonamenti a quota 7000, da domani al via la fase due". Un paragrafo infine viene dedicato anche all'acquisto del giovane difensore dal Barcellona: “Kospo, colpo a sorpresa”.