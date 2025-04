Corriere Fiorentino: Il riscatto del cartellino è già servito

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere Fiorentino.

Pagina 8

Spazio dedicato a: “Non tutto è perduto”. Sottotitolo: “Il pari col Parma è un brusco stop per la corsa all’Europa, ma il calendario viene in aiuto”. E ancora: “Gli otto gli scontri diretti nelle ultime sei giornate possono ancora stravolgere le gerarchie”.

Pagina 9

Qui c'è “Lo sfogo social di Fagioli ”Basta, chiedo rispetto" Viola pronti a riscattarlo". Sottotitolo: “Lui e le intercettazioni: ho già pagato, voglio rialzarmi”. Articolo che inizia così: “Uno sfogo lunghissimo, per chiedere rispetto e ribadire di aver già pagato il proprio conto con la giustizia sportiva. Nicolò Fagioli ha scelto il suo profilo Instagram per rispondere alle tante intercettazioni pubblicate in questi giorni”.