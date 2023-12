La Fiorentina torna in campo in Serie A dopo il passaggio del turno in Conference League. Di fronte ai viola di Italiano c'è l'Hellas Verona di Baroni. C'è curiosità sulle scelte del tecnico viola, che sarà orfano di Nico Gonzalez e Alfred Duncan, assenti per infortunio. In portafoglio torna Terracciano, Biraghi e Kayode sugli esterni con Milenkovic e Quarta centrali. Ranieri riposa, almeno dall'inizio. A centrocampo torna Arthur, da capire da chi sarà affiancato, ma Mandragora sembra in vantaggio su Maxime Lopez. Torna anche Bonaventura sulla trequarti. Sottil, Kouame e Ikonè si giocano il posto sugli esterni, con i primi due in vantaggio sul francese. Parte dietro Brekalo. Davanti c'è Nzola.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Arthur, Mandragora, Sottil (Ikonè) Bonaventura, Kouame, Nzola.