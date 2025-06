Roma vuoi Gosens? La Fiorentina ha pretese economiche ben precise...

Quindici milioni di euro. E' questa la valutazione che la Fiorentina fa di Robin Gosens.

Nuovo esterno sinistro

Gian Piero Gasperini per la sua Roma vorrebbe un esterno sinistro diverso da Angeliño e subito il nome del giocatore che ha avuto con sé all'Atalanta è balzato agli onori delle cronache.

Gosens destinato a non andare a Roma

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il nazionale tedesco non è destinato ad andare nella Capitale per via dell'età, ma soprattutto per i costi. Quei 15 milioni appunto richiesti dal club viola, che ne ha pagati 7,5 per il suo riscatto.