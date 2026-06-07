​​

header logo

Ceccarini: "Fiorentina, l'ultima idea è un difensore dell'Inter. C'è concorrenza"

Redazione /
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Continuano a fioccare nomi sul mercato: un altro centrale di difesa è stato accostato alla Fiorentina.

Tanta esperienza

Lo scrive Niccolò Ceccarini, direttore di TuttoMercatoWeb, sui propri profili social: “Acerbi è un'idea per Sassuolo, Genoa e Fiorentina”.

Idea low cost

Classe 1988, profilo d'esperienza che, dopo 4 stagioni all'Inter, è giunto alla scadenza del contratto: per la Fiorentina, quindi, si profila un colpo a zero.

Notizie correlate
💬 Commenti (2)