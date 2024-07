Mancano poche ore all'incontro che l'Argentina U23 giocherà con l'Ucraina, nell'ultima partita della fase a gironi ai Giochi Olimpici di Parigi.

Un raggruppamento, quello dove gioca l'albiceleste, che è aperto come nessun altro e dove tutte le squadre sono a pari merito a tre punti, con l'Argentina prima per differenza reti.

“Un girone pazzesco”

"Ebbene sì è un gruppo pazzesco - commenta l'attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran - la prossima sarà una partita decisiva e vogliamo ottenere i tre punti. All'interno del gruppo ci sentiamo molto bene e siamo molto fiduciosi".

“Ho avuto un problema alla schiena ma ora…”

Beltran ha avuto un problema fisico nel corso dell'ultima gara, ma tutto sembra essersi risolto per lui: "Ho avuto un problema alla schiena per qualche movimento sbagliato, ma per fortuna abbiamo già fatto gli accertamenti che dovevamo fare e non c'è niente, quindi sono felice per questo. Mi sto riprendendo completamente per poter essere a disposizione del mister e continuare a dare una mano alla squadra".