Una prima offerta giudicata troppo bassa. Ma il futuro di Dodô rimane già scritto

La Fiorentina ha necessità di cedere Dodô per non rischiare di perderlo a zero fra una stagione. La separazione sarà inevitabile, ma, per il momento, il mercato non sembra aver soddisfatto le richieste della Fiorentina.

Gioco al ribasso

La squadra che si è fatta viva con maggior interesse è il Nottingham Forest, che però sta giocando al ribasso con i viola. Gli inglesi hanno messo sul tavolo una prima offerta da 7 milioni di euro, cifra ritenuta troppo bassa dalla Fiorentina. Il club gigliato, infatti, valuta Dodò almeno 12 milioni e non sembra intenzionato ad accettare proposte inferiori.

Distanza fra le parti

La distanza tra domanda e offerta è quindi ancora significativa e, fin qui, ha impedito di arrivare alla fumata bianca. I contatti tra le parti proseguono, con la Fiorentina che attende un rilancio da parte degli inglesi. A riportarlo è La Nazione.