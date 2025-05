Il campionato sta volgendo al termine; gli ultimi 90 minuti diranno se sarà Europa (ancora Conference) o meno. Intanto però la squadra mercato viola è già al lavoro in vista della prossima stagione. Una settimana fa Pradè invocava “profonde riflessioni”, i cambiamenti infatti potrebbero non essere pochi…

I big da trattenere

Il Corriere dello Sport scrive sulle possibili operazioni di mercato della Fiorentina. Il primo obiettivo è trattenere i tre fuoriclasse: De Gea, Dodo e Kean. Per il portiere il rinnovo biennale non sembra in discussione. La situazione di Dodo è invece in stallo; Il rinnovo sembrava ad un passo dall'ufficialità poche settimane fa, ma qualcosa si è complicato e ancora nulla è definito fra la viola e il terzino brasiliano. Infine Kean, sul quale pesa una clausola rescissoria da 52 milioni. La dirigenza gigliata sta cercando di convincerlo dando garanzie sulla bontà della prossima squadra e gli obiettivi futuri.

Gli addii

Per qualcuno invece, quella di ieri potrebbe essere stata l'ultima partita al Franchi. Secondo il Corriere Yacine Adli darà l'addio ai viola dopo aver illuso nella prima parte di stagione per poi perdersi, anche a causa degli infortuni, da inizio 2025 in poi. Un altro indiziato a lasciare Firenze è Lucas Beltran. Per l'argentino è forte il richiamo di casa, col River Plate che farebbe carte false per riportarlo in Argentina.