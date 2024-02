Notte di Conference League per le gare di ritorno dei playoff per accedere agli ottavi di finale. La Fiorentina, questa sera, conoscerà il roster di squadre dal quale uscirà l'avversaria alla fase successiva del torneo. Vediamo chi potrebbe uscire:

Innanzitutto, il Maccabi Haifa, che ieri sera ha eliminato il Gent. Poi una fra Olympiakos e Ferencvaros, con i greci che partono avanti e gli ungheresi che, però, in caso di ribaltamento, non potrebbero trovare la Fiorentina già agli ottavi (essendosi incrociate due volte nel girone). Il pari dell'andata fra Union Saint Gilloise e Eintracht Francoforte (2-2) lascia tutto aperto dalle parti del Reno, con i tedeschi che cercheranno di passare il turno davanti ai propri tifosi.

Il Legia Varsavia, inoltre, sarà chiamato a ribaltare il Molde che aveva vinto 3-2 in Norvegia; mentre Servette, retrocessa dal girone della Roma di Europa League, e Ludogorets partiranno dallo zero a zero. Infine, le partite più rilevanti della serata:

L'Ajax dovrà sbancare il difficilissimo campo del Bodo/Glimt, località all'estremo nord della Norvegia, la stessa dove la Roma di Mourinho ne aveva presi sei solo qualche anno fa. E poi c'è il Betis Siviglia, sconfitto al Benito Villamarin dalla Dinamo Zagabria: si partirà dall'uno a zero per i croati, che vogliono eliminare gli spagnoli retrocessi dall'Europa League. E voi, quale squadra fra queste elencate, vorreste trovare? Quale sarebbe il miglior accoppiamento per la Fiorentina?