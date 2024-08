L'allenatore del Puskas Akademia ha parlato in conferenza stampa dopo la partita al Franchi contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Sento che è mancato qualcosa. Eravamo 2-0 e abbiamo preso il 2-1 a pochi minuti dal fischio del primo tempo. La Fiorentina forse ci ha snobbato un po'. Siamo una squadra giovane, senza troppa esperienza europea. Con tutto il rispetto per loro, potevamo fare di più. Loro sono in fase di sperimentazione e li abbiamo colpiti lì".

E ancora: “Penso che dopo un 3-3 del genere, ogni allenatore deve essere contento. Avevamo analizzato la Fiorentina dalla A alla Z, anche la partita contro il Parma. Credo che a questi livelli non esista patita facile. Non sono molto felice del 3-3, ma sono quasi deluso perché potevamo vincerla".

E infine: “Non sono l'allenatore della Fiorentina, ma ho sentito che nello spirito la squadra viola era convinta di essere contro una squadra semi sconosciuta e questa magari è stata la nostra fortuna. Non so come Palladino si è preparato per la partita contro di noi. Noi ci siamo preparati al massimo e lo faremo anche al ritorno".