Ndour potrebbe finire sul mercato, le squadre interessate non mancano. E anche Kouamé...

Tra i nomi che potrebbero uscire dalla Fiorentina in questo mercato invernale c'è anche Cher Ndour, che era partito titolare in quasi tutte le ultime gare dei viola.

Interesse dalla Serie A

Il suo rendimento, però, non ha convinto e su di lui c'è l'interesse di diverse squadre di Serie A. La Nazione scrive come Lecce, Genoa e Verona abbiano mostrato interesse per lui e di come la sua permanenza a Firenze non sia scontata.

Via anche Koaumé?

Chi è finito nuovamente ai margini è Christian Kouamé, che piace a Girona e Valencia in Spagna e che hanno preso i primi contatti con la Fiorentina.