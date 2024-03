Provando a pensare al campo: con il rinvio di Atalanta-Fiorentina slittano anche le squalifiche. Un big viola salta la gara da ex contro il Milan

Al momento in casa Fiorentina rimaner difficile a tutti pensare al campo, ma l'attesa rimane tale e le uniche certezze rimangono i bollettini medici sulle condizioni di salute di Joe Barone, ancora definite critiche.

Dopo il suo malore, la Serie A ha disposto il rinvio di Atalanta-Fiorentina e, di conseguenza, le squalifiche in atto per la 29esima giornata delle due squadre slitteranno alla 30esima. La squadra viola al rientro della pausa per le nazionali affronterà il Milan e non avrà a disposizione Bonaventura, che avrebbe dovuto saltare la gara contro i bergamaschi.