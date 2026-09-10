La Roma torna in Champions al meglio dopo 7 anni: fermato il Fenerbahce in Turchia

Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la Roma è la prima squadra italiana tra quelle impegnate in Champions League a conquistare un risultato positivo. Impegnata in trasferta sul campo del Fenerbahce, nel giorno del suo ritorno nella massima competizione europea dopo 7 anni, ha ottenuto un pareggio per 1-1.

Non basta il gol di Cristante

Nel primo tempo, al minuto 39', Cristante ha sbloccato il match. Nella ripresa è cresciuta la squadra di casa, trovando il pari al 48' con Brown e sfiorando poi la vittoria ma sbattendo sul muro romanista. Alla fine, un buon modo per Gasperini e i suoi ragazzi per iniziare l'avventura europea.

Si ferma la serie di vittorie

Con il pareggio di stasera, si ferma la serie di 3 vittorie consecutive della Roma in questo inizio di stagione. Unfilotto iniziato con il netto 4-0 ai danni della Fiorentina e proseguito contro Lecce e Atalanta.