La Nazione: Zapata in bilico, è lui l'usato sicuro

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazione, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Christensen vola tra i pali".

A pagina 2 apertura sul mercato: "Porte girevoli, Christensen è il numero 1 Cerofolini chiave per Nzola. Beltran avanza". Sottotitolo: "Il nazionale danese dell’Herta Berlino preferito al polacco Grabara, ora nel mirino del Bayern. In attacco si pensa a una rivoluzione". Di spalla: "Zapata sempre in bilico. E' lui l'usato sicuro". In taglio basso: "Castrovilli si rimette la numero 10 Rinnovo e futuro: gli scenari".

A pagina 3 si parla del match contro il Nizza: "Jovic-Kouame: Italiano torna a sorridere Ma è Parisi quello che impressiona di più". Sottotitolo: "I ’vecchi’ attaccanti vanno a segno. Il giovane difensore lascia sensazioni positive. Mezz’ora anche per l’esordio di Infantino". In taglio medio infine: "Mandragora: "Vincere aiuta sempre".