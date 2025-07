Sarà ancora rivoluzione a centrocampo per la Fiorentina che studia almeno due mosse nel reparto, secondo il Corriere dello Sport: non solo un regista ma anche un giocatore muscolare. In questo senso si inquadravano gli identikit di Bernabè e Sohm. Più complicato arrivare a Bennacer mentre i numeri di Asllani potrebbero anche coincidere con i parametri viola ma non le richieste dell'Inter, sui 18-20 milioni: i nerazzurri lo cederebbero senza troppi problemi ma vorrebbero monetizzare al massimo.