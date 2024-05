In merito ad Atalanta-Fiorentina, gara che sarà recuperata domenica 2 giugno a campionato terminato, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato a Cronache di Spogliatoio: “Sono iniziati i ragionamenti sul fatto che l'Italia potrebbe portare ben sei squadre in Champions League. Questo se l'Atalanta non fa punti contro Torino e Fiorentina. Poi magari l'ultima partita a campionato finito non conterà nulla, ma potrebbe essere ancora decisiva”.

“Una scena surreale”

E aggiunge: “Immaginatevi lo scenario in cui Atalanta e Fiorentina si ritrovano a dire a fine campionato ‘Prego lei’, ‘No faccia lei’… Una scena surreale. Situazione molto particolare”.