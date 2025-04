La probabile formazione del Parma: pochi dubbi per Chivu alla ricerca di punti salvezza. C'è un ex obiettivo viola in campo

Al Franchi arriva il Parma di Chivu per sfidare la Fiorentina di Palladino. I ducali cercano punti salvezza importanti per allungare sulla zona calda e l'allenatore ex Inter è pronto a lanciare la migliore formazione a disposizione. Pochi dubbi per lui con Suzuki in porta, Delprato, Valenti, Vogliacco e Valeri a comporre la difesa. Keita, Bernabé e Sohm a centrocampo, mentre il trio d'attacco sarà composto da Man (a lungo cercato dalla Fiorentina), Ondrejka e Bonny.

La probabile formazione del Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Bernabé, Sohm; Man, Bonny, Ondrejka