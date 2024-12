Dalla Coppa del Mondo alla Serie C: il futuro del Papu Gomez dovrebbe continuare in Brianza - VIDEO

Autore di tante giocate, oltre che a molti gol, con la maglia dell’Atalanta dopo il caso doping Aleandro “El Papu” Gomez è sparito dai radar. L'argentino classe '88 nella passata stagione era stato tesserato dal Monza a fine settembre venendo però impiegato in solo due occasioni prima della squalifica di due anni in seguito a un risultato positivo a un controllo antidoping effettuato nell’ottobre 2022, quando ancora era giocatore del Siviglia.

La squalifica ha di fatto segnato la sua carriera

Una squalifica mai accettata dal calciatore che, come spiegato, avrebbe assunto uno sciroppo appartenente al figlio per mitigare una crisi acuta di broncospasmo, il tutto senza il consenso del proprio medico e della società. Una squalifica che terminerà fra dieci mesi (nell'ottobre del 2025) e che dunque impedisce al calciatore di essere tesserato nell'immediato a meno che il ricorso presentato contro questa sanzione non venga vinto da Gomez.

Un possibile nuovo inizio

Questo pomeriggio però il giocatore è tornato a far parlare di se. Campione del Mondo con l maglia dell’Argentina nel 2022, Gomez ha scelto di ripartire dal Renate, club che milita nel Girone A di Serie C. Con un post enigmatico sui propri canali social infatti il club brianzolo ha mostrato il Papu in abiti da calciatore entrare nel campo d'allenamento della squadra concludendo il breve video con un "to be continued" che rimanda il tutto ai prossimi giorni. Questo il video in questione: