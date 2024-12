Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, parlando della partita di ieri tra Fiorentina ed Empoli ha esaltato le doti di Sebastiano Esposito, attaccante azzurro di proprietà dell'Inter. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Alla fine della stagione Sebastiano Esposito, se continua così, potrebbe davvero tornare all'Inter: la sua crescita ormai è quasi esponenziale. Ieri contro la Fiorentina, in quello spezzone che gli è stato concesso da D'Aversa, prima ha impegnato in maniera Terracciano, poi è riuscito anche ad andare in gol”.

"Non so se le riserve di Lautaro e Thuram resteranno, lui può essere una soluzione"

Ha anche aggiungo: “Lo ha fatto oltretutto con un colpo sotto, il cosiddetto scalettò, da vero campione. Ha anche un importante fisico, dimostrando di esser cresciuto anche in quello. Lo sto ammirando molto nella crescita, e credo di poter dire che un domani possa tornare ad essere un giocatore nerazzurro. Non so se coloro che sono le attuali riserve di Lautaro e Thuram ci saranno anche la prossima stagione, e lui è uno dei nomi da tenere sott'occhio in caso di necessità”.