Slitta ancora l'ok per la completa agibilità del Viola Park. Le date delle nuove valutazioni: ci vorrà ancora un mese

Slitta ancora l'ok per la completa agibilità del Viola Park. Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana, la riunione di stamattina tra il Comune di Bagno a Ripoli, la Commissione di pubblico spettacolo e i tecnici della Fiorentina ha evidenziato la mancanza di alcuni dati e di parte della documentazione di tecnici.

Risultato? Per ottenere il placet necessario, servirà ancora circa un mese di tempo. Appuntamento alla prossima riunione, datata 14 settembre, dove saranno valutati i documenti della Fiorentina. La nuova valutazione sarà eseguita intorno al 25 settembre, per poi (dovesse andare tutto secondo programma) proclamare l'ok per l'agibilità dei due mini-stadi tra il 5 e il 6 ottobre.