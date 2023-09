Troppe persone davanti al Viola Park. E il Comune di Bagno a Ripoli manda le pattuglie

La curiosità dei passanti, ma specialmente dei genitori dei ragazzi nelle Giovanili della Fiorentina, ha fatto scattare l'allarme e la preoccupazione del Sindaco di Bagno a Ripoli e non solo. Sostare davanti al Viola Park, per assistere agli allenamenti dei più piccoli, è pericoloso per via dell'elevata circolazione su viale Europa.

Il “caos” causato dai genitori in questi ultimi giorni ha costretto il Comune di Bagno di Ripoli a piazzare delle pattuglie della Polizia Municipale e pure dei Carabinieri sul perimetro del Viola Park che si affaccia su viale Europa. Di seguito un altro scatto della situazione attuale al centro sportivo della Fiorentina: