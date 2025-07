L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco “Ciccio” Graziani è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare dei temi di attualità in casa viola, a cominciare dalla difesa: “Non so che modulo abbia in testa Pioli, certamente lo valuterà adesso in ritiro vedendo chi avrà a disposizione. Se sulle fasce ci dovessero essere ancora Dodô e Gosens, penso che i centrali sarebbero tre. In ogni caso, fossi in Pioli mi preoccuperei sui difensori che sono in rosa; ce ne vogliono almeno quattro con ottime capacità”.

Sull'attacco, invece: “Ma perché non si può ipotizzare una coppia Kean-Dzeko davanti? Tra le valutazioni di Pioli ci può essere anche questa, io dico: perché no? Ci sono comunque dinamiche che richiedono settimane. Su Kean, adesso, almeno c'è più sicurezza. Il coltello dalla parte del manico ce l'ha la Fiorentina e penso che giocherà qui almeno per un altro anno. Credo che il pericolo sia scampato”.