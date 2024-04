Italiano vara la Fiorentina-due (e forse anche tre): scelta obbligata sulle coppe. A caccia di un acuto che manca dal 2023

L'ultimo acuto esterno della Fiorentina in questo campionato risale ormai a tempo immemore, era ancora il 2023 e sotto Natale la squadra viola vinse a Monza per 1-0. Da lì nessun altro successo lontano da Firenze e in generale, appena due: con Frosinone e Lazio.

Eppure Vincenzo Italiano la sua scelta l'ha fatta e l'ha resa evidente con le scelte sui convocati per la sfida di oggi a Salerno: fuori cinque titolarissimi e dentro quattro Primavera. Una strada imposta dalle circostanze e dalle coppe, come scrive La Gazzetta dello Sport. E allora ecco la Fiorentina due, forse anche tre se sarà coinvolto qualche ragazzo: da Caprini a Biagetti o addirittura Martinelli.