Dia va sempre di moda? La clausola potrebbe aiutare la Fiorentina ma c'è la Coppa d'Africa dietro l'angolo

Era stato guardato da vicino ma poi lasciato andare, vista la clausola da 22 milioni sul contratto ma per gennaio Boulaye Dia potrebbe tornare di moda, non solo magari per la Fiorentina. Calciomercato.com infatti, ha svelato l'esistenza sì di tale clausola ma in particolare la scadenza legata alla cifra, al 15 gennaio. Una cifra facilmente aggirabile all'interno della finestra invernale, qualora la società viola volesse investire su un attaccante (ma non sarebbe una prima punta). Da considerare però che Dia sarà impegnato, e quasi certamente convocato, per la Coppa d'Africa, in programma dal 13 gennaio all'11 febbraio 2024.