Prosegue la domenica di Serie A con i due incontri delle 15: all'Unipol Domus il Cagliari ospita il Parma: risultato finale 2-1. La Lazio si prepara alla sfida con il fanalino di coda Monza: finisce 5-1 all'Olimpico.

La cronaca delle gare

All'Olimpico è un monologo della Lazio, che va in vantaggio al 30simo con Marusic che, da due passi dopo una sponda di Castellanos, non può sbagliare. Dopo l'intervallo si scatena la furia dei padroni di casa, che raddoppiano al 57simo: gran palla di Castellanos e secondo assist di giornata per l'argentino, che smarca Pedro a tu per tu con Pizzignacco per il 2-0. Terzo gol che arriva appena 5 minuti dopo: bella discesa di Zaccagni che scarica per Castellanos, che trova il suo gol dopo i due assist e corona una gran giornata. Col Monza ormai fuori dai giochi, c'è tempo anche per la prima doppietta italiana di Pedro al 76simo. Gol della consolazione per i brianzoli che arriva con Sensi, che dal dischetto batte Provedel dopo un tocco di mano di Lazzari in area. Ma i gol non sono finiti: Lazio che trova il 5-1 con una bella imbucata di Rovella per Dele-Bashiru, che non sbaglia.

A Cagliari la partita si anima al 20simo, quando Yerry Mina colpisce il 13simo palo stagionale degli isolani. Poco dopo il Parma deve rinunciare a Djuric, uscito per infortunio: al suo posto entra Bonny, che trova il gol del vantaggio al 40simo, ma annullato per posizione di fuorigioco. Nell'intervallo è sempre Bonny a farsi notare prendendo il palo al 54simo, ed appena due minuti dopo Vogliacco trova una sfortunata deviazione per l'autogol che porta in vantaggio il Cagliari. Al 70simo, appena un minuto dopo essere entrato, il neo-acquisto Coman trova un eurogol per il raddoppio dei suoi, ma nemmeno 8 minuti dopo il Parma accorcia le distanze con Leoni, che incorna bene su cross del solito Bonny, ma è solo un gol di consolazione per i crociati.

Come cambia la classifica

Lazio che scavalca la Fiorentina e si avvicina all'Atalanta, Monza sempre ancorato all'ultima posizione; Cagliari che trova il colpaccio in ottica salvezza e relega il Parma al terzultimo posto.

La NUOVA classifica di Serie A: Napoli 54, Inter 51, Atalanta 47, Lazio 45, Juventus 43, Fiorentina 42, Milan* 38, Bologna* 37, Roma 34, Udinese 29, Torino 27, Genoa 26, Cagliari 24, Verona 23, Lecce 23, Como 22, Empoli 21, Parma 20, Venezia 16, Monza 13.



*= una partita in meno