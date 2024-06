Corriere dello Sport-Stadio: Kean sarà il bomber viola. Il Qatar chiama Ikone

In prima pagina de Il Corriere dello Sport-Stadio troviamo il titolo sul mercato della Fiorentina: “Arriva Kean. Primo rinforzo per Palladino: accordo per 15 milioni”. E ancora: “Colpo Fiorentina: c'è il sì della Juve. Moise fino al 2029”.

Qui troviamo: “Kean, ormai è fatta, sarà il bomber viola”. In taglio basso: “Castrovilli verso il Marsiglia. Sia Comuzzo che Lucchesi interessano al Cagliari". E ancora: “Il Qatar chiama Ikone: ingaggio di 4 milioni”.