La Gazzetta dello Sport: L'attaccante alla ricerca di se stesso nella Fiorentina

Su La Gazzetta dello Sport presente in edicola oggi, c'è un articolo sulla gara di stasera in cui sarà impegnata la Fiorentina, intitolato: “Nzola-Luvumbo La sfida del gol targata Angola”. Sottotitolo: “Il viola cerca ancora la prima rete Il gioiellino rivelazione del Cagliari”.

Articolo che inizia così: “Rivali per una notte, fratelli per l’inverno all’inseguimento di un sogno. M’Bala Nzola e Zito Luvumbo sono gli unici due angolani della Serie A e con tutta probabilità saranno i due attaccanti titolari dell’Angola nella coppa d’Africa che si giocherà in gennaio in Costa d'Avorio…Nzola e Luvumbo ora hanno altre preoccupazioni: il primo sta cercando se stesso nella Fiorentina, il secondo ha sulle spalle il peso di un Cagliari ultimo in classifica che fa una gran fatica ad andare in gol”.