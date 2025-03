L'attaccante della Fiorentina Femminile Agnese Bonfantini ha parlato a WomenFootball.it e si è soffermata su vari aspetti personali e di squadra durante l'intervista.

‘Scegliere la Fiorentina è stato facile, sono felice anche in Nazionale’

“Qui a Firenze mi sento una calciatrice diversa, ho molta più fiducia in me stessa. Per me conta il sacrificio per la squadra. Se segno, ovviamente sono felice, ma la cosa più importante è il risultato collettivo. Voglio cercare di essere sempre me stessa anche in campo e rispettare i valori che mi hanno insegnato i miei genitori. Vorrei essere ricordata come una persona semplicissima e una gran giocatrice. Conosco mister Seba de La Fuente da quando ho 16 anni, mi aveva allenata all’Inter. Anche per questo scegliere la Fiorentina è stato facile. L’unica difficoltà che ho trovato è stato quando lui voleva giocare a due punte. Essendo io un esterno ho cercato di fare il mio compito nel migliore dei modi. Anzi, lo ringrazio perché ho imparato a fare un nuovo ruolo”.

"La Nazionale? Con l'Italia sono felice, perché Soncin sta portando serenità. C’è tranquillità e molta voglia di lavorare come gruppo. Mi piacerebbe fare un Europeo da protagonista e, secondo me, possiamo farcela. Siamo veramente una buona squadra che gioca bene a calcio e soprattutto sta bene insieme e per questo possiamo arrivare veramente in alto. E io farò di tutto per esserci”.

'Alex Morgan è il mio modello nel calcio, sogno di vincere l'Europeo'

“La mia passione per la moda? Ho sempre creato degli outfit con i miei vestiti e ho provato anche a disegnarli, ma non mi veniva molto bene. Ho deciso di intraprendere una scuola che mi insegnasse a diventare stilista. Per il futuro, di fare l’allenatrice proprio non mi va, però vorrei restare nell’ambito sportivo aprendo un mio brand e facendo collaborazioni sia con giocatrici che con i club. Il nome del marchio? Ci sarà sicuramente un 4, mio numero di maglia e anche numero fortunato. Alex Morgan è il mio punto di riferimento. Ammiro cosa ha dato allo sport e al calcio. Mi è piaciuto come ha integrato la bambina portandola sempre al campo con lei. È una donna con la D maiuscola. I miei sogni nel cassetto? Un sogno c’è… Mi piacerebbe vincere l’Europeo”.