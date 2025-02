Intervenuto a TMW Radio, Silvio Pagliari, noto agente sportivo e fondatore della BSP Football Agency, ha parlato di alcune questioni di mercato che riguardano la Fiorentina o si sono intrecciate con le dinamiche viola.



Su Comuzzo nel mirino del Napoli e già valutato 35 milioni

“La valutazione di Comuzzo? Il calciomercato va così ora, dopo pochi mesi le cifre salgono alle stelle ma è un giocatore forte. Il prezzo, in base alle presenze, è un po' eccessivo. Con lui vai a prendere un giocatore in prospettiva. Sono rimasto basito dalla cifra ma l'ho visto in azione ed è molto forte. Accanto a Buongiorno sarebbe stata la coppia di centrali del futuro anche per la Nazionale. È dai tempi di Chiellini che non vedevamo uno che va in aggressione sull'uomo in quel modo. Ne sentiremo parlare anche in ottica Nazionale questo ragazzo".

Si aspettava questa continuità di Kean?



“Sempre detto che Kean ha grandi potenzialità. Alla Juventus aveva finito il suo percorso, e poi non è uno che può fare 20 min a partita, ha fisico e deve giocare con continuità o fa fatica. Il Bologna per me in panchina ha preso uno più forte di Motta. Sono due modi di fare calcio diverso, ma Italiano mi ha sempre divertito. Difficile che arrivi di nuovo in Champions, perché davanti Castro è un grande giocatore ma mancano i gol di Dallinga. E per arrivare lassù servono i gol dei bomber. Su Sartori dico che spero che rimanga, ma che non sia mai stato in una big non lo comprendo. Deve essere in un top club uno come lui. E' andato in Champions con Chievo Verona, Atalanta e Bologna, è un mistero che non sia in una grande”.

“Non capisco perché Vlahovic venga contestato. È un centravanti classico, se lo sfrutti per caratteristiche che non ha logico che va in difficoltà. Per me è un giocatore fortissimo, che ha vissuto la Juventus peggiore degli ultimi dieci anni almeno".