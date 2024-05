FOTO: Ecco lo Jan Breydel Stadium, moderno ma non troppo e con alcuni settori scoperti

Il Jan Breydel Stadium sarà il teatro quest'oggi della sfida di Conference League tra il Club Brugge e la Fiorentina, partita che determinerà la prima finalista della competizione europea.

Costruito nel 1975, è stato ristrutturato nel 1999 in vista degli Europei del 2000 ospitati da Olanda e Belgio e ha una capacità massima di 29042 spettatori.

Non è modernissimo o lo è molto meno anche di diversi impianti che abbiamo trovato in questo viaggio in Conference League negli ultimi due anni. E' quasi tutto coperto, ci sono dei piccoli settori agli angoli che sono esposti alle intemperie.