Le nostre PAGELLE: Una gestione tecnica sbagliata di questa partita. Purtroppo c'è Kayode in mezzo alle due reti dell'APOEL

Terracciano: 6 De Gea avrebbe preso gli stessi gol che ha preso lui? Probabile, ci voleva un essere soprannaturale per impedire ai giocatori dell'APOEL di gonfiare la rete viola. Poi è anche vero che lo spagnolo è in un momento tale che riesce a prendere anche l'impossibile. Ma in mancanza di riprova assolviamo il buon Pietro.

Kayode: 4,5 Si fa prendere l'interno da Donis sulla rete dell'1-0 e buonanotte. Come se non bastasse ci aggiunge un altro errore sul 2-0 calciando addosso a Biraghi, una carambola che mette da solo contro Terracciano Abagna.

Moreno: 5 Uscita a funghi sulla seconda rete dei ciprioti e un ritorno indietro con tanta nonchalanche (chissà perché?) nonostante l'errore. Puntualmente fuori tempo nelle entrate, si fa ammonire così proprio in apertura di ripresa. Dodo: 5,5 Avrebbe dovuto dare imprevedibilità a destra e anche spinta, ma non accelera e anzi talvolta rallenta pure l'azione.

Martinez Quarta: 5 Viene portato a spasso da El-Arabi sul gol del vantaggio dell'APOEL, soprattutto gli lascia l'interno e il destro con una facilità disarmante. Secondo tempo tra imprecisioni e recuperi disperati, quasi sempre in uno contro uno contro l'avversario di turno pronto a sfruttare i grandissimi spazi lasciati dietro dalla Fiorentina.

Biraghi: 5 Prestazione figlia di un atteggiamento con tanta, troppa sufficienza. C'è un pizzico di sfortuna e di imperizia di un compagno sulla seconda rete dell'APOEL, ma c'entra anche quanto scritto sopra. Regala puntualmente punizioni ad avversari che sono di spalla rispetto alla porta della Fiorentina e non aspettano altro che il suo tocco per guadagnare una punizione, roba da giocatori molto inesperti non da un trentenne che ha giocato centinaia di partite tra A e internazionali. Ranieri: 6 Dà un po' più di ordine e un po' più di solidità alla retroguardia viola. Giusto un po', ma stasera è una notizia anche questa.

Richardson: 5 Ha l'occasione immediata per il pareggio ma la sua conclusione è troppo centrale e tra le braccia del portiere dell'APOEL. L'unico sussulto di una prova sostanzialmente incolore. Bove: 6 Sarebbe servito prima.

Adli: 5 Un primo tempo decisamente non da lui, perché sbaglia tanto e perde molti palloni anche in maniera ingenua. Partita finita all'intervallo. Beltran: 5,5 In una Fiorentina che non ha niente da perdere, sotto di due reti, si mette addirittura a fare una sorta di regista. Ed imposta l'azione del gol viola siglato da Ikone che parte con una sua verticalizzazione. Poi si adegua alla confusione presente in campo.

Mandragora: 5 Conclusione dalla distanza messa in angolo dal portiere avversario verso la fine del primo tempo. Poi trovare altre tracce significative della sua presenza in campo in tutt'e due le fasi è davvero difficile.

Ikone: 5,5 Si accende un paio di volte in 98 minuti, trovando la terza rete in due partite. Ma fare due cose buone in una gara come questa è poco, troppo poco.

Parisi: 5 Sensazioni iniziali buone, nel senso che sembra abbia voglia di affondare e di inserirsi. Tutto molto aleatorio: evanescenza condita anche da banali errori tecnici. L'ultimo di questi, un controllo sbagliato quando era da solo sulla sinistra, sancisce la fine della sua partita. Gosens: 5,5 Non ha la forza di incidere più di tanto.

Kouame: 5 Le prime conclusioni della partita sono sue, ma quella al 12', da centroarea, poteva essere sicuramente migliore. Dopo tanti minuti di buio, finalmente accende la sua serata con l'assist per il gol di Ikone. Questo non basta di certo per riabilitarlo per quanto (non) fatto durante la gara.

Palladino: 5 Tanti, troppi cambi tutti insieme. Va bene privilegiare il campionato in questo momento, ma lo si può fare anche in una maniera meno estrema e che non porti a questo tipo di figure.