Tra le squadre coinvolte nella corsa salvezza con la Fiorentina c'è anche il Genoa, che sarà impegnato domenica all'ora di pranzo a Marassi contro il Torino. Queste le parole del tecnico rossoblù Daniele De Rossi in conferenza stampa: “Sarà una partita da vincere, ma dobbiamo essere realisti: se al novantesimo stiamo 0-0 non mando il portiere a saltare di testa. Il campionato è ancora lungo e, come dicono gli allenatori più esperti di me, le partite che non si riescono a vincere non si devono perdere. Il Genoa non perde da diverso tempo, escluse le partite con Lazio e Napoli, e la classifica è molto cambiata ultimamente anche grazie a qualche punticino qua e là".

“Il Ferraris sarà un fattore”

Poi ha aggiunto: “Quando sono arrivato mi spaventava il calendario perché, di fatto, d'ora in poi avremo tutti gli scontri diretti fuori casa. Devo dire però che non sono preoccupato, perché ho una squadra forte e so che posso puntare sul nostro pubblico in ogni partita al Ferraris. Il calendario resta difficile ma il fattore casalingo potrà fare la differenza anche contro squadre più quotate”.