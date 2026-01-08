Niente Nizza per Richardson? Sul suo destino però non ci sono dubbi: la situazione

Nonostante il suo destino sia ormai scritto da settimane, arriva una brusca frenata nella trattativa che avrebbe portato alla separazione tra la Fiorentna ed Amir Richardson. Lo scarso impiego da parte degli ultimi due allenatore, Pioli e Vanoli, e le parole ad alcuni media francesi non autorizzate dal club di qualche settimane hanno di fatto portato alla rottura. La volontà del ragazzo è ormai chiara da giorni, ma nelle ultime ore qualcosa sembra aver complicato tutto.

Richardson a Nizza? Per i media francesi l'affare non si farà

In Francia infatti danno di fatto l’affare per saltato. Secondo quanto riportato nel pomeriggio da L’Equipe, giornale a cui il giocatore stesso si era concesso, ha rotto gli indugi sottolineando come il centrocampista della Fiorentina non diventerà un giocatore del Nizza. O per lo meno non lo farà in questa finestra di calciomercato invernale.

Il marocchino è ai margini del progetto viola, ma le opzioni non sono tante

Come riportato dal quotidiano transalpino il Nizza ha inaspettatamente interrotto la trattativa con la Fiorentina per il marocchino classe 2002, che sarebbe dovuto arrivare in Costa Azzurra con la formula del prestito. Da capire quindi quale sarà il suo futuro, visto che la Fiorentina lo considera comunque fuori rosa. È seguito da alcuni club europei anche se attualmente l’unica squadra ad essersi fatta avanti per lui è il club arabo del NEOM.