Il noto agente di mercato Giocondo Martorelli ha parlato a Radio Bruno Toscana del mercato della Fiorentina: “Di fronte alle offerte degli arabi chiunque può traballare. Guardando l'aspetto tecnico Kean dovrebbe dire di no, visto che è un 2000 e che viene dalla prima stagione importante, oltre a far parte della nostra Nazionale. Non si può sottovalutare tuttavia l'aspetto economico. Bisogna riconoscere comunque che la Fiorentina ha fatto una mossa importante offrendo 4 milioni al ragazzo, questo dimostra che la società vuole tenere Kean”.

“La società ha dato segnali importanti”

Poi ha aggiunto: “Il primo segnale di cambiamento è stato prendere Pioli, un allenatore esperto che costa 3 milioni anno, che è sinonimo di garanzie e ti permette di fare le cose in un certo modo. In più sono stati presi già calciatori promettenti come Viti e Fazzini, e un campione straordinario come Dzeko. Gli esterni usciranno, forse manca un altro difensore per fare le coppie se giochi a tre”.

“Esposito al posto di Beltran”

Infine: “Sebastiano Esposito lo vedrei bene al posto di Beltran, ne sarebbe il sostituto ottimale. Come centravanti invece, qualora partisse Kean, credo che Piccoli sarebbe la soluzione migliore sia come caratteristiche tecniche sia come rapporto qualità prezzo. In un ambiente come Firenze potrebbe davvero esplodere".