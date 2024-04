La formazione ufficiale della Fiorentina: Italiano ripropone Parisi, turno di riposo per Gonzalez. Novità sugli esterni

Dopo lo scialbo pareggio di Plzen la Fiorentina di Vincenzo Italiano questa sera torna ad immergersi nel campionato, alla ricerca dei tre punti per rilanciare le proprie speranze europee in vista delle ultime 6 partite. Alle ore 18:30, infatti, la squadra viola scenderà sul terreno del Franchi contro il Genoa dell’ex Alberto Gilardino. Terracciano difenderà i pali anche questa volta, davanti a lui ci saranno Kayode, Martinez Quarta Ranieri e Parisi. Turno di riposo, almeno dall’inizio, per Milenkovic e Biraghi.

Arthur ancora out, in attacco turnover sugli esterni.

A centrocampo resta ancora fuori dagli undici titolari Arthur: in mediana Italiano torna a schierare la coppia Duncan-Bonaventura. Panchina anche per Mandragora. Beltran torna ad agire nella sua classica posizione dietro alla punta. Davanti, sulle fasce abbiamo Ikone da una parte e Sottil dall'altra, col solito Belotti come centravanti.

Le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Duncan, Bonaventura; Ikone, Beltran, Sottil; Belotti. Allenatore: Italiano.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Badelj, Messias, Frendrup, Martin; Ekuban, Gudmunsson. Allenatore: Gilardino.