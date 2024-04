Il futuro di Luis Alberto è lontano dalla Serie A: spunta l'interesse di un club di Ligue 1

Dopo le parole del giocatore dopo la vittoria di venerdì contro la Salernitana, lo stesso presidente della Lazio Claudio Lotito era intervenuto per chiudere ogni polemica attorno a Luis Alberto: “Se vuole andare via deve trovare la squadra che se lo compri. Lasciarlo andare a parametro zero da una società quotata significa depauperare il patrimonio e io mica sono matto, gli azionisti mi ammazzerebbero e avrebbero ragione”. E in poche ora sembra che una squadra sia già pronta a negoziare i termini economici per convincere il patron biancoceleste a lasciarlo partire".

Lo spagnolo è destinato a lasciare la Serie A

Non si tratta di un club italiano, con tanti big che negli anni avevano provato a convincere Lotito a cederlo, ma bensì di un club della Ligue 1. Secondo quanto riportato questo pomeriggio dal portale sportivo francese coeurmarseillais.fr l'Olympique Marsiglia avrebbe iniziato a fiutare l'affare, col presidente Longoria che già in passato aveva sondato le piste che portavano al fantasista. Lo stipendio dello spagnolo, che per molti potrebbe rappresentare un ostacolo, per il club francese non è un problema. Diverso il discorso sul prezzo del cartellino.

L'unico ostacolo si chiama Claudio Lotito

Secondo quanto riportato infatti la dirigenza del Marsiglia vorrebbe capire la valutazione che Lotito attribuisce a Luis Alberto: nonostante la volontà del giocatore sia infatti ormai chiara, è difficilmente ipotizzabile che dopo il rinnovo della scorsa estate Lotito si lasci convincere facilmente.