L'Inter piomba su un difensore del Boca Juniors, seguito da tempo dalla Fiorentina: i dettagli

Nonostante lo scossone dopo la scomparsa del direttore generale Joe Barone, la Fiorentina non si ferma e ha già iniziato a programmare il futuro: tra allenatore e giocatori, con gran parte della rosa viola in prestito o in scadenza di contratto, la dirigenza gigliata si troverà a dover fare una vera e propria rivoluzione. E se in primis ci si potrebbe aspettare qualcosa in fase realizzativa, dove i viola soffrono da tempo, molto dovrebbe cambiare anche in difesa.

La possibilità di non pagare il cartellino alletta l'Inter

Nelle ultime ore, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe messo gli occhi su un profilo da tempo seguito dalla club di Rocco Commisso. Stiamo parlando del difensore centrale de Boca Juniors Nicolas Valentini. Il centrale classe 2001, già sondato nella scorsa sessione di mercato estiva dal club viola, andrà in scadenza con il club di Buenos Aires a dicembre 2024, musica per le orecchie dell'Inter, che sul giocatore aveva messo gli occhi da tempo facendolo anche seguire dal vivo dal vice ds Dario Baccin.

Il Boca Juniors adesso è fuori dai giochi: in estate partirà un'asta per lui?

Secondo quanto riportato dal quotidiano la dirigenza dell’Inter, proprio come quello della Fiorentina, da tempo è sul giocatore: gli scorsi mesi i contatti erano stati più che positivi, ma la richiesta di 10 milioni di euro degli argentini avevano stoppato tutto, un problema che ora non esiste visto che il giocatore sarà libero di partire a zero a dicembre. E' ipotizzabile, scrive il quotidiano, che i nerazzurri provino l'affondo nelle prossime settimane cercando di convincere il club argentino a cedere Valentini a prezzo di saldo nella prossima estate, considerando la scadenza di contratto dopo pochi mesi.