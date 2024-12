L'ex giocatore e allenatore della Primavera della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Con questi risultati in campionato è normale pensare che la Conference possa essere un ostacolo. C'è da dire però che la squadra non sta giocando benissimo, com'è normale che sia dopo la vicenda Bove, e quindi queste partite del giovedì diventano importanti per ritrovare un po' di brillantezza. I campanelli d'allarme ci sono stati, devono essere bravi Palladino e la società a coglierli”.

“Pongracic in coppa mi era piaciuto, questo nuovo stop…”

Su Pongracic: “Difficile parlarne da non addetti ai lavori, non sappiamo nulla sulla sua condizione tantomeno dal punto di vista medico. Nell'ultima partita di Conference mi era piaciuto un sacco, questo nuovo stop non me l'aspettavo onestamente”.

“Sono curioso di vedere la Fiorentina con Gudmundsson”

Su Gudmundsson: “Non dobbiamo mettergli fretta, però io sono tanto curioso di vedere la Fiorentina con lui titolare in maniera continuativa. E' un giocatore decisivo, lo ha già in parte dimostrato, ma è difficile se lo vediamo col contagocce. Inoltre secondo me la sua presenza potrebbe aiutare a crescere qualcun altro, ad esempio Colpani”.