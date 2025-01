Questo sabato di Serie A si è aperto con la sfida del Sinigaglia tra Como e Atalanta: i bergamaschi tornano a vincere dopo più di un mese grazie all'1-2 rifilato ai lariani.

Paz illude il Como nel primo tempo

Primo tempo shock per i bergamaschi, che dopo il 5-0 rifilato allo Sturm Graz in Champions non danno continuità alla loro prestazione e non registrano neanche un tiro in porta nei primi 45 minuti: la partita la fanno infatti i padroni di casa, con la punta di diamante Nico Paz che trova un gran gol al 30simo.

Decisivo l'ingresso di Brescianini

Gasperini fa 4 cambi prima del 56mo per provare a cambiare la partita: scelta azzeccata, perché è proprio il neoentrato Brescianini a trovare Retegui, che segna con una bella girata al volo. 14 minuti dopo la situazione si ripropone: sempre Brescianini dalla sinistra trova Retegui, che conclude battendo Butez per il 2-1 finale.

La NUOVA classifica di Serie A: Napoli 50, Inter 47, Atalanta 46, Lazio 39, Juventus 37, Fiorentina 33, Bologna 33, Milan 31, Roma 27, Udinese 26, Torino 26, Genoa 23, Como 22, Cagliari 21, Empoli 20, Lecce 20, Parma 20, Verona 19, Venezia 15, Monza 13.