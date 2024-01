Può tornare ad essere protagonista stasera contro l'Inter uno dei giocatori più importanti della Fiorentina, ovvero Giacomo Bonaventura. La Nazione di oggi precisa come dopo la gara contro la Roma a dicembre il livello delle sue prove in campo siano calate, ma resta pur sempre una delle armi principali nell'arsenale a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano. L'Inter storicamente è una delle sue vittime preferite con 5 gol e 5 assist messi a segno. E fu esattamente lui a espugnare San Siro contro i nerazzurri ad aprile scorso. C'è quindi aria di derby passato per il numero 5 viola, visto che per tante stagioni ha vestito la maglia del Milan.

Le questioni del rinnovo vanno intanto messe da parte

La questione sul suo destino in viola verrà messa da parte stasera, con le voci sul futuro del giocatore che si sprecano. Ancora non ci sono novità sul rinnovo del giocatore, come del resto anche per gli altri giocatori per il quale l'accordo con la Fiorentina è in scadenza a giugno.