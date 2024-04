In merito alla situazione in casa Fiorentina dopo l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia, il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “La squadra scava il barile, ormai da un paio di mesi. Chiaramente contro il Sassuolo Italiano farà turnover. Eliminazione dalla Coppa? Da una parte l'Atalanta ha un organico di livello più alto, che ha permesso di essere più pericolosa. Dall'altra ci sono stati limiti anche per la Fiorentina. Milenkovic sbaglia troppo spesso il posizionamento, anche Ranieri non si pone nel modo giusto. E gli infortuni stanno avendo influenza sulla stagione: si vede che qualcuno è particolarmente spremuto”.

“Gol ‘a bischeri’ per colpa dei singoli”

Su Italiano: “Dal primo anno si parla sempre di lui e dei suoi dibattiti. Ma la Fiorentina ha continuato ad andare oltre i propri limiti, si sta discutendo troppo del tecnico. Continua sicuramente a prendere gol ‘da bischeri’, ma per responsabilità dei singoli come si è visto mercoledì. Sul mercato si sarebbe potuto fare qualcosa in più, almeno a gennaio in difesa. Theate era tornato come nome soluzione”.

“Club Brugge non favorito”

Sulla sfida contro il Brugge: “Sono sicuro che la Fiorentina sia più forte. I belgi sono una bella squadra, ma non favorita. Certamente non va sottovalutata, si giocherà questa sfida a duemila perché la finale di Conference rappresenta un obiettivo storico”.