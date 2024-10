L'Empoli manca l'aggancio alla Fiorentina. Il Parma sfiora la rimonta, ma Bonny sbaglia dal dischetto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena conclusa la gara delle 12:30 di questa domenica di Serie A. Il lunch match è Parma-Empoli, sfida cruciale per la seconda metà della classifica, che si chiude con un pareggio per 1-1 poco soddisfacente soprattutto per i padroni di casa.

Parma ed Empoli si annullano

Nel primo tempo vanno in vantaggio i toscani con colpo vincente di Fazzini, su deviazione decisiva (dunque autogol) di Wadou Coulibaly. Nella ripresa il Parma assedia l'Empoli, riuscendo a trovare il pareggio solo intorno all'ottantesimo con Charpentier. Un minuto dopo Almqvist si guadagna un rigore da fallo di Vasquez, portiere azzurro, ma Bonny fallisce dagli 11 metri tirando sulla parte superiore della traversa.

L'Empoli manca l'aggancio alla Fiorentina e resta a metà classifica a quota 11 punti. Terzo pari consecutivo per il Parma, che non vince da fine agosto e non riesce ad allontanarsi dalla zona salvezza.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 22, Inter 17, Juventus 16, Udinese 16, Atalanta 16, Milan 14*, Torino 14, Lazio 13, Fiorentina 13, Empoli 11, Roma 10, Verona 9, Cagliari 9, Como 9, Bologna 9*, Parma 8, Monza 7, Genoa 6, Lecce 5, Venezia 4.

*= una partita in meno.