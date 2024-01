Tra un rigore sbagliato e gol annullati la Fiorentina perde la prima partita del 2024 in casa del Sassuolo

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur (52' Beltran), Mandragora (52' Duncan); Ikone, Bonaventura (79' Barak), Brekalo (73' Parisi); Nzola.

90'+7 Finisce qui la gara. La Fiorentina perde contro il Sassuolo per 1-0, nonostante un secondo tempo con tante occasioni e un rigore sbagliato da Bonaventura.

90'+7 Ci prova Ikone mandando alto il pallone sulla spizzata di Martinez Quarta, ma anche stavolta c'era fuorigioco.

90'+4 Ammonito Ikone per aver calciato dopo il fischio dell'arbitro.

90'+1 Occasione per la Fiorentina, con Barak che serve sulla corsa Ikone che cerca una gran conclusione che finisce sul fondo dopo una deviazione.

90' Saranno 7 i minuti di recupero.

88' Rischio per la Fiorentina con il tiro in diagonale in area di Mulattieri che esce di pochissimo.

86' Beltran lotta in area tra i difensori del Sassuolo poi devia il pallone Consigli.

85' Doppio cambio nel Sassuolo: si fanno male Pinamonti e Toljan, vanno in campo Mulattieri e Missori.

83' Passaggio più lungo del dovuto di Parisi per Beltran che non tocca il pallone in area.

80' Cambio anche nel Sassuolo: non ce la fa a proseguire Berardi, va in campo Bajrami.

79' Cambio nella Fiorentina: esce Bonaventura, tocca a Barak.

77' Fiorentina che torna in attacco, ma si rivela imprecisa più di una volta sull'ultimo passaggio.

74' Cambio difensivo nel Sassuolo: esce Laurientè, va in campo Ruan Tressoldi.

73' Cambio nella Fiorentina: esce Brekalo, tocca a Parisi.

71' Paratona di Consigli sul tentativo ravvicinato di Milenkovic, poi sulla respinta Nzola non trova la porta. La Fiorentina ora ci sta provando in tutti i modi a siglare il gol del pareggio.

70' Occasione per Beltran che indirizza il pallone sul secondo palo in semirovesciata a porta sguarnita ma chiude tutto Ferrari.

69' Ammonito Berardi per fallo commesso su Martinez Quarta.

66' Segna Martinez Quarta dopo un'altra carambola in area ma c'è anche qua il check al VAR che annulla il gol. Sulla stessa azione un tiro da fuori di Duncan si era stampato sulla traversa.

63' Consigli para il rigore a Bonaventura! Il centrocampista viola indirizza il tiro vicino al palo ma l'estremo difensore del Sassuolo intuisce la direzione e salva la sua porta.

62' Calcio di rigore per la Fiorentina per un tocco di mano in area di Ferrari!

61' Bell'azione viola, con Bonaventura che servito da Duncan crossa in area ma il pallone scorre veloce dalle parti di Beltran e Brekalo.

58' Occasione per la Fiorentina con Ikone, che all'improvviso scaglia un tiro da fuori diretto sul secondo palo che finisce di poco fuori.

55' Si lancia in attacco Biraghi, ma c'è fuorigioco anche in questa circostanza.

52' Doppio cambio per la Fiorentina: escono Arthur e Mandragora, vanno in campo Beltran e Duncan.

51' Gol annullato al Sassuolo dopo la revisione al VAR! E Pinamonti si fa ammonire per proteste.

49' Segna Thorstvedt dopo una carambola in area, ma c'è il check del VAR in corso per un eventuale posizione di fuorigioco di un giocatore del Sassuolo.

46' ll secondo tempo inizia senza nessun cambio per entrambe le squadre.

45'+1 Finisce qui il primo tempo. Il Sassuolo sta vincendo per 1-0 grazie al gol siglato da Pinamonti al 9'; prova per niente convincente della Fiorentina fino ad ora, si è vista pochissimo in attacco.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

44' Contatto in area viola tra Laurientè e Milenkovic, ma non c'è fallo e il gioco può proseguire.

41' Cross di Kayode da destra, ma non arriva sui piedi di nessun giocatore viola.

38' Arthur cerca il cross in area, va di testa Milenkovic in area ma il pallone prende una traiettoria spiovente che Consigli intercetta non bene, risolve poi la difesa del Sassuolo.

35' Ammonito anche Martinez Quarta per un intervento falloso su Pedersen.

34' Ammonito Matheus Henrique per un fallo commesso su Mandragora.

31' Ikone può innescare Nzola sulla corsa, ma quest'ultimo va a nascondersi tra i difensori centrali del Sassuolo invece che cambiare direzione.

29' Serie di finte di Ikone a tu per tu con Pedersen, ma alla fine si porta il pallone sul fondo.

26' Fiorentina che sta facendo girare un po' di più il pallone adesso, ma il gioco spezzettato anche dai falli commessi dai giocatori del Sassuolo.

23' Buon cross di Biraghi in area, ma Ikone non va sul secondo palo e la difesa del Sassuolo va a chiudere l'azione.

20' Fiorentina che prova a ricomporsi a centrocampo, con Bonaventura che va a crossare in area per Ikone ma c'è la chiusura di Pedersen.

17' Segna Toljan con una gran conclusione ma c'era fuorigioco.

14' Prova ad andare al tiro anche Laurientè cercando il secondo palo e non trovando la porta. La Fiorentina deve ancora darsi una svegliata.

11' Ci prova ancora Pinamonti, stavolta cercando un tiro di potenza dalla destra che si impenna sopra la traversa.

9' Gol del Sassuolo. Matheus Henrique innesca Pedersen che scappa via a Kayode e serve un bel pallone al centro per Pinamonti che spedisce il pallone in porta per l'1-0 dei padroni di casa.

6' Lancio lungo per Nzola, la difesa del Sassuolo fa buona guardia.

3' Ritmi bassi da parte di entrambe le squadre in questi primi minuti di gioco.

1' Inizia la gara al ‘Mapei Stadium’. Forza viola!

Sassuolo-Fiorentina, anticipo del sabato di Befana di Serie A. Viola già sicuri di chiudere il girone di andata al quarto posto, ma stasera hanno comunque un'occasione importante per allungare sulle inseguitrici. Nero-verdi inguaiati in classifica, a caccia disperata di punti per scongiurare la zona retrocessione.

