Il giornalista Marco Bucciantini ha parlato della Fiorentina e del pareggio contro il Vitoria, a Radio Bruno Toscana: “Palladino si è preso il giovedì per tenere inclusi quanti più giocatori possibili. Questo non solo ieri, ma in tutto il percorso della Conference. Era anche questo lo scopo, oltre ad arrivare tra le prime otto. E ci sei arrivato, per altro terzo. La partita di ieri era la più difficile e si è visto, è stato il primo caso di forte merito degli avversari. In ogni caso, c’è una squadra nettamente favorita quest’anno”.

“Chelsea meglio in semifinale. Conference più facile delle altre, ma…”

Quando sarebbe meglio affrontare il Chelsea? “Direi in semifinale. Queste squadre difficilmente sbagliano l’appuntamento in una finale, poi ci sarebbe un appuntamento di fronte ai propri tifosi. Sarebbe decisamente più affascinante. Anche se in semifinale ci si deve arrivare… Questa Conference League è più facile delle altre, ma sapere che il Panathinaikos potrebbe capitare agli ottavi non mi rasserena. I greci sono già una squadra seria”.

“Bove insostituibile, ammiro Palladino per il lavoro che fa. Finalmente Beltran”

Sull'assenza di Bove: “Sicuramente la Fiorentina ha perso un giocatore chiave. Rispetto ad altri, Bove era probabilmente il meno sostituibile della squadra visti i compiti e le qualità. Ammiro comunque Palladino per i tentativi di soluzione che sta cercando, ci sta decisamente lavorando. Comunque ha un ottimo rapporto con Beltran, che sta impiegando in posizioni diverse. Finalmente gli vedo gamba, sa trovare spazi e ha acceso un ottimo ritmo. Mi è piaciuto proprio in questa fase”.

“Colpani, il rendimento ha spiegazioni. Ma non mi sta deludendo nessuno”

Su Colpani: “Sta facendo un ruolo molto organico. Sa giocare in quella zona di campo, certamente con quattro attaccanti di fronte a lui arretra più spesso. Ma ci sta. Delusione? No, della Fiorentina non mi sta deludendo nessuno”.