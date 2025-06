L’ex calciatore e ora giornalista Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio, esprimendosi in prospettiva sull’imminente arrivo di Dzeko alla Fiorentina ma anche su Gudmundsson e l’arrivo di Gattuso sulla panchina dell’Italia.



“Dzeko alla Fiorentina aiuterebbe anche a far crescere un'autostima diversa. È un'operazione alla Modric al Milan. È un trascinatore, ha un ottimo piede e farebbe anche la differenza in Serie A ancora. La Roma su Gudmundsson? Credo che con Shomurodov e diritto di riscatto si possa fare. La vicenda giudiziaria pesa forse, ma non so. E' un'idea che a me piace, ma bisogna vedere che testa ha. Alla Roma servono giocatori che ti danno strappo, che sanno fare l'uno contro uno".

‘Gattuso non entusiasma, ma l’Italia deve andare al Mondiale’

“L’Italia? Credo che marzo sarà il mese degli spareggi, l'obiettivo è andare al Mondiale. Avrei proseguito con Spalletti, Gattuso non mi entusiasma ma incarna lo spirito azzurro, credo si farà rispettare. Mancini era improponibile dopo la fuga in Arabia. Poi ci si può anche ravvedere, però… Gattuso non deve inventarsi niente, perché ogni allenatore vuole imporre qualcosa, marcare un segno. Basta fare le cose semplici, ritrovare lo spirito, la voglia, l'attaccamento alla maglia, senza inventarsi nulla".