Tra i calciatori più in forma della Fiorentina in questo momento c'è Rolando Mandragora, reduce da due gol consecutivi molto importanti contro Panathinaikos e Juventus. Il suo allenatore ai tempi dell'Udinese Julio Velazquez ha parlato di lui a Radio Bruno Toscana: “E' un ragazzo straordinario, forte e con tanta qualità. Sono davvero contento del momento che sta attraversando, se lo merita tutto perché è uno che pensa sempre e solo al bene della squadra prima che a sé stesso. Tutti gli allenatori vorrebbero in squadra uno come Mandragora".

“Fiorentina fantastica contro la Juventus”

Velazquez ha poi analizzato la stagione della Fiorentina: “Al momento alleno il Levski Sofia e non ho molto tempo per vedere le partite, ma quando posso seguo la Serie A e la Fiorentina in particolare perché sono amico di Daniele Pradè. Contro la Juventus i viola hanno disputato una gara importante, ottenendo una vittoria che può dare fiducia insieme al passaggio del turno in Conference League”.