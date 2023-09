La rete di Martinez Quarta è regolare. Ma Chiffi commette un errore e condiziona la partita di Ranieri

La partita tra Udinese e Fiorentina è stata diretta da Daniele Chiffi di Padova.

Dopo il mezzo disastro di Pairetto nel match contro l'Atalanta, stavolta ci sono meno episodi da segnalare.

E' regolare il gol realizzato nel primo tempo da Martinez Quarta: il difensore viola viene servito da Bonaventura con un lancio lungo perfetto. A tenerlo in gioco c’è sicuramente Kristensen al centro e forse anche Perez.

Il vero errore commesso dal direttore di gara è il fallo con addirittura cartellino giallo comminato ai danni di Ranieri sempre nel primo tempo. E' semmai Ebosele a commettere un'irregolarità in quella azione: si allunga il pallone e poi allunga la sua gamba destra nei confronti dell'avversario. Chiffi in questo caso ha costretto Ranieri, suo malgrado, a giocare col freno a mano tirato per evitare un secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione.