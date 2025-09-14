VIDEO: Gonzalez si presenta alla grande a Madrid. Gol all'esordio con i Colchoneros per l'ex viola!

L'ex giocatore della Fiorentina, Nicolas Gonzalez, dopo un'annata negativa alla Juventus e un'estate da separato in casa, si è accasato all'Atletico Madrid. Per l'argentino debutto da sogno nella squadra allenata da Diego Simeone.

L'ala classe ‘98 è riuscita ad andare a segno, siglando il 2-0 con il quale si è conclusa la sfida fra Atletico Madrid e Villarreal. L’ex giocatore viola è andato a segno con uno dei piatti forti della casa: un colpo di testa preciso che è valso il gol all'esordio con la nuova squadra.